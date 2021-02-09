Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января

Фото: pixabay.com

Стоимость нефти марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 9 февраля.

По состоянию на 05:06 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,51 процента. Ее стоимость составляла 61,1 доллара за баррель.

Кроме того, по состоянию на 05:19 по Москве цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,64 процента. Ее стоимость поднималась до 58,34 доллара за баррель.

Ранее эксперты оценили рекордное повышение цены на нефть. По их словам, вакцинация от COVID-19 даст свои плоды, а мировая экономика быстро вернется к нормальной жизни с большим спросом на сырье и нефтепродукты.

Читайте также: Курс биткоина превысил 46 тысяч долларов