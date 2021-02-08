Причины и последствия: эксперты прокомментировали рекордное повышение цены на нефть

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Инвесторы начали активно покупать нефть, потому что считают, что вакцинация от коронавирусной инфекции даст свои плоды и мировая экономика быстро вернется к нормальной жизни с большим спросом на сырье и нефтепродукты. Об этом заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, сообщает ФАН.

Недавно стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше отметки 60 долларов за баррель. По мнению эксперта, закрепить свои позиции выше этого показателя для нефти будет затруднительно.

— Во-первых, сырье перекуплено, рынок перегрет, а факторов, на ожидании которых котировки гонят вверх, пока не появилось. Во-вторых, рынок явно не берет в расчет фактор предстоящих длинных каникул в Азии, где в этот период может просесть потребление энергоносителей, зато риски распространения коронавируса только вырастут, — объяснила Анна Бодрова.

Она также отметила, что для России цены на черное золото являются позитивными в плане наполнения бюджета. При этом на рядовых гражданах и ценах топлива на автозаправках это никак не скажется.

В свою очередь экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал о причинах выхода цен на нефть на максимум. Эксперт связал этот скачок с высоким спросом со стороны Китая и соблюдением странами ОПЕК+ собственных квот на добычу нефти.

— Помимо того, большую роль сыграло принятие в США нового пакета мер поддержки экономики на два триллиона долларов. Это одна из самых главных причин, потому что она ведет к ослаблению доллара, а тот идет в противофазе к цене на нефть, — пояснил экономист.

При этом он добавил, что подорожание нефти россияне ощутят не скоро.

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