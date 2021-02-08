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Курс доллара снизился до 74,6 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Pixabay / NikolayFrolochkin

Курс доллара снизился до 74,6 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,19 процента и составил 74,6 рубля, евро опустился до 89,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 по московскому времени в понедельник, 8 февраля.

К 10:10 по Москве курс доллара опустился на 0,57 процента — до 74,22 рубля, евро снизился на 0,67 процента и составил 89,34 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,6 процента и достиг 3412,97 пункта, индекс РТС увеличился на 0,59 процента и составил 1440,22 пункта.

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