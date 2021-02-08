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Цена нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 29 января этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 февраля.

Так, по состоянию на 08:25 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,77 процента. Цена составила 60,01 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на 1,18 процента — до 57,53 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на драгоценные металлы в мире начали умеренно расти после значительного спада.

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