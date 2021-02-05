Стоимость драгоценных металлов растет после недавнего спада

Фото: pixabay.com

После значительного падения цены на драгоценные металлы начали умеренно расти. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на данные торгов биржи Comex в Нью-Йорке.

Так, на 08:13 по московскому времени апрельский фьючерс на золото подорожал на 0,26 процента (или на 4,7 доллара), достигнув отметки в 1795,9 доллара за тройскую унцию. В свою очередь цена мартовского фьючерса на серебро выросла на 0,74 процента, составив 26,427 доллара за унцию.

Днем ранее (4 февраля — прим. «ВМ») впервые в этом году стоимость золота снизилась ниже отметки в 1800 долларов. Однако эксперты отмечают, что с начала февраля этот драгоценный металл подешевел почти на три процента. Серебро же по итогам волатильной недели, несмотря на недавний взлет, оказалось в минусе, упав в цене на два процента.

Читайте также: Мировые цены на нефть снижаются на фоне ситуации с коронавирусом