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Стоимость драгоценных металлов растет после недавнего спада
Фото: pixabay.com

Стоимость драгоценных металлов растет после недавнего спада

Алена Фролова

Экономика

После значительного падения цены на драгоценные металлы начали умеренно расти. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на данные торгов биржи Comex в Нью-Йорке.

Так, на 08:13 по московскому времени апрельский фьючерс на золото подорожал на 0,26 процента (или на 4,7 доллара), достигнув отметки в 1795,9 доллара за тройскую унцию. В свою очередь цена мартовского фьючерса на серебро выросла на 0,74 процента, составив 26,427 доллара за унцию.

Днем ранее (4 февраля — прим. «ВМ») впервые в этом году стоимость золота снизилась ниже отметки в 1800 долларов. Однако эксперты отмечают, что с начала февраля этот драгоценный металл подешевел почти на три процента. Серебро же по итогам волатильной недели, несмотря на недавний взлет, оказалось в минусе, упав в цене на два процента.

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