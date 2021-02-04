Продукты и нефть: эксперты рассказали о росте цен в мире

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Мировые цены на продукты растут в течение восьми месяцев. Такие данные привела Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, сообщает НСН.

Установлено, что в январе цены на продовольственные сырьевые товары достигли самого высокого уровня с июля 2014 года. Среднее значение их индекса составило чуть более 113 пунктов. Это на 4,3 процента выше показателей за декабрь 2020 года.

По информации организации, самое большое увеличение цен зафиксировано на зерновые, растительные масла и сахар. Так, индекс на пшеницу увеличился почти на семь процентов, на растительные масла — на 5,8 процента, что стало самым большим показателем с мая 2021 года. Данные на сахар поднялись на 8,1 процента по сравнению с декабрем 2020 года, а на молочные продукты — на 1,6 процента.

Тем временем экономисты рассказали ФАН, вырастет ли цена на нефть до 173 долларов за баррель. Уточняется, что вакцинация, которая происходит по всему миру, и выход экономики стран из рецессии будут способствовать спросу на энергоносители.

Прогноз с различными вариантами роста цен на нефть опубликовало Министерство энергетики США. Так, в сценарии с высокими ценами стоимость нефти Brent вырастет до 173 долларов за баррель к 2050 году. Согласно основному плану, рост составит до 95 долларов, а третий сценарий предполагает рост до 48 долларов.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, в позитивном прогнозе ожидается подорожание, которое может выйти за определенные пределы.

— Нефтяные хейтеры вообще считают, что мировая экономика откажется от нефти к 2050 году, а хейтеры доллара уверены, что мир откажется от американской валюты. Я бы такие долгосрочные прогнозы, тем более по такому волатильному активу, как нефть, не строил. Наш таргет на 2021 год по Brent — 60–70 долларов, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в этом году американская валюта окажется в диапазоне 65–67 рублей и 2000 пунктов по долларовому индексу РТС.

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