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Глава Минэкономразвития сообщил о снижении цен на сахар в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Глава Минэкономразвития сообщил о снижении цен на сахар в России

Елена Фролова

Товары

Цены на сахар на территории России снизились. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил президенту России Владимиру Путину, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Кремля в четверг, 4 февраля.

— Стоимость сахара по сравнению с пиками середины декабря стала меньше, а цены на подсолнечное масло стабилизировались сейчас, — уточнил Решетников.

По его словам, относительно сахара предусмотрена программа льготного кредитования производителей на увеличение посевов свеклы и переработку. В свою очередь по маслу была введена экспортная пошлина на семена подсолнечника.

Напомним, что в середине декабря Минпромторг, Минсельхоз и крупнейшие производители заключили соглашение о стабилизации цен на данные продукты. Согласно договору, до апреля текущего года цена на сахар от производителя будет составлять 36 рублей за килограмм, а в рознице она не должна превышать 46 рублей.

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