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Курс биткоина превысил 46 тысяч долларов
Фото: pixabay.com/ru

Курс биткоина превысил 46 тысяч долларов

Татьяна Плотникова

Финансы

Курс биткоина на торгах во вторник, 9 февраля, достиг рекордно высокой отметки в 46 785 долларов. Это исторический максимум для данной криптовалюты.

Цена биткоина пошла в рост на фоне новостей о решении Tesla вложить в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов. В компании также огласили решение в скором времени начать прием оплаты за свои машины в биткоинах.

По состоянию на 03:25 по московскому времени курс биткоина вырос на 20,49 процента и составляет 46 785,04 доллара, следует из данных портала CoinDesk.

Ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков назвал инвестиции в криптовалюты рискованными, поскольку биткоин не имеет материального обеспечения, а предсказать динамику его курса крайне сложно.

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