Аналитик прокомментировал резкий рост биткоина

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Аналитик финансовой группы Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с резким взлетом курса биткоина, который в течение одного часа набрал пять тысяч долларов, достигнув отметки 37 тысяч 299 долларов после того, как Илон Маск сделал пост с хештогом криптовалюты. Об этом сообщает Nation News.

По мнению эксперта, рынок криптовалюты является очень узким, резкие скачки в курсе биткоина можно объяснить так называемым «роевым сознанием», которое в данной области проявляется гораздо чаще, чем в других сферах.

— В биткоине нет институциональных инвесторов. Там торгуют просто люди, а не профессионалы с Уолл-стрит, — пояснил эксперт.

Он пояснил, что толпа всегда ориентируется на мнения авторитетов, «она легко управляема». При этом он выразил уверенность в том, что в дальнейшем произойдет обвал криптовалюты.

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