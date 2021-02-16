Биткоин вновь побил исторический рекорд

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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Курс криптовалюты на утро вторника, 16 февраля, превысил показатель в 49,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07:22 по московскому времени биткоин дорожал на 5,43 процента — до 49 605 долларов. На бирже Binance по состоянию на 07:22 криптовалюта росла в цене на 5,74 процента — до 49 541 долларов. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов.

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, биткоин достигал отметки в 49 707 доллара, потом его стоимость начала снижаться.

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