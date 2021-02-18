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Стоимость биткоина превысила 52 тысячи долларов
Фото: Pexels / David McBee

Стоимость биткоина превысила 52 тысячи долларов

Татьяна Плотникова

Финансы

Курсовая стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов в среду, 17 февраля, превысила отметку в 52 тысячи долларов.

По состоянию на 22:35 по московскому времени стоимость биткоина достигала 52 232 долларов (+6,25 процента). В 00:10 в четверг, 18 февраля, курс криптовалюты составляет 52 239 долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk .

Ранее сообщалось, что в течение среды 17 февраля цена биткоина снова обновила исторический максимум: она преодолела отметку в 51 тысячу долларов. Эксперты прокомментировали резкий рост курса биткоина.

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