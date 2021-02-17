Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют. Документ признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо незаконных действий.

Так, согласно законопроекту, доходы с операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В налоговый орган нужно будет предоставить декларацию, если сумма операций превысит 600 тысяч рублей в год. При этом криптовалюта не будет подлежать амортизации.

Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы по таким операциям, сообщает РИА Новости.

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