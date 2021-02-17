«Как игра в казино»: эксперт объяснил, почему не нужно вкладываться в биткоин

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Жителям России не стоит вкладывать свои деньги в биткоины, потому что эта криптовалюта отличается сверхволатильностью. Об этом член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям Арсений Поярков рассказал NEWS.ru.

По его словам, сбережения лучше держать в валюте, являющейся основным средством платежей.

— Биткоин ни в коем случае не является средством хранения денег. У россиян средством платежа является рубль, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что человек за рубли покупает товар, в этой валюте считается инфляция в РФ, а биткоин является спекулятивным активом. Поэтому в него, по мнению Пояркова, вкладываться стоит так же, как в доллар, евро или любой другой актив.

— Но, в отличие от классических валют, он отличается сверхволатильностью. За день он может измениться на 15–20 процентов. Может вырасти, а может упасть. Потому здесь инвестиции в биткоин похожи на игру в казино, — добавил эксперт.

При этом он отметил, что если человеку очень нужно пойти на риски, то гораздо проще будет отправиться туда, где есть разрешенные игровые зоны, и попытать счастье на рулетке, так как результат будет практически одинаков.

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