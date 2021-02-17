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«Шум на всю планету»: эксперты объяснили, как рост биткоина повлиял на интерес россиян к валюте
Фото: Pixabay / Miloslav Hamřík

«Шум на всю планету»: эксперты объяснили, как рост биткоина повлиял на интерес россиян к валюте

Виктория Родимкина

Экономика

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников сообщил, что россияне стали больше интересоваться биткоином после его значительного роста.

Он отметил, что те, кто вложился в биткоин, хорошо заработали после его роста. Так, появились крупные инвесторы, которые планируют вложить средства после того, как американский предприниматель Илон Маск инвестировал в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

— Проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят. Раньше его покупали за 1,5 тысячи долларов, за 16 тысяч долларов, сейчас он стоит от 40 тысяч до 50 тысяч долларов, — пояснил Александр Бражников.

Кроме того, он уточнил, что пандемия также повлияла на интерес россиян к биткоину. Многие уже понимают, что цифровые технологии выходят на передний план, а значит, повысится и инвестиционная составляющая.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский выразил мнение, что интерес разжигается и тушится искусственно определенными силами, которые этот рынок раскачивают.

— Когда цена растет, естественно, об этом начинают узнавать люди. Шум подняли на всю планету, значит, сейчас будет фаза обрушения. Сейчас все люди, которые заинтересовались этой темой, ищут способы, открывают счета на криптобиржах, — уточнил специалист.

Он добавил, что за этим последует падение цены, а затем ее повторный рост, сообщает RT.

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