Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«У него нет материальной основы»: эксперт прокомментировал рост курса биткоина
Фото: Pixabay / MichaelWuensch

«У него нет материальной основы»: эксперт прокомментировал рост курса биткоина

Елена Фролова

Экономика

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал информацию о том, что стоимость биткоина обновила свой исторический максимум, достигнув отметки почти в 50 тысяч долларов. Его слова приводит RT.

— У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей, — отметил эксперт.

По его мнению, криптовалюта имеет сильную зависимость от информационных вбросов, касающихся его дальнейшей судьбы и статуса в целом. Беляев также высказал предположение, что еще некоторое время ажиотаж вокруг биткоина заставит его курс продолжить свой рост.

— Однако поскольку у него нет материальной основы, видимо, будет коррекция вниз, — добавил кандидат экономических наук.

Он предположил, что биткоин опустится до 20-30 долларов.

Читайте также: Биткоин вновь побил исторический рекорд

мнениекриптовалютаэксперт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одно дело — украсть лекарство, другое — украсть жизнь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Все мнения
О проекте