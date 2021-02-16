«У него нет материальной основы»: эксперт прокомментировал рост курса биткоина

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Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал информацию о том, что стоимость биткоина обновила свой исторический максимум, достигнув отметки почти в 50 тысяч долларов. Его слова приводит RT.

— У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей, — отметил эксперт.

По его мнению, криптовалюта имеет сильную зависимость от информационных вбросов, касающихся его дальнейшей судьбы и статуса в целом. Беляев также высказал предположение, что еще некоторое время ажиотаж вокруг биткоина заставит его курс продолжить свой рост.

— Однако поскольку у него нет материальной основы, видимо, будет коррекция вниз, — добавил кандидат экономических наук.

Он предположил, что биткоин опустится до 20-30 долларов.

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