Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов

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Цена биткоина снова обновила исторический максимум, она преодолела отметку в 51 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk в среду, 17 февраля, на 10:57 по московскому времени.

Так, стоимость криптовалюты составила 51,2 тысячи долларов. По данным на 11:08 по Москве рост валюты замедлился до 3,3 процента и находился на уровне 50,772 тысячи долларов.

Ранее эксперты прокомментировали резкий рост курса биткоина.

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