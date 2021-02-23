Стоимость биткоина опустилась более чем на 10 процентов

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Цена на биткоин в ходе торговой сессии снизилась более чем на 10 процентов, достигнув отметки 48,604 тысячи долларов.

Согласно данным на 23 февраля, в 08:44 по московскому времени курс биткоина находился на отметке в 49,736 тысячи долларов, говорится на портале CoinDesk.

Ранее сообщалось, что цена на биткоин обновила исторический максимум, превысив 58 тысяч долларов.

Кроме того, на минувшей неделе Государственная дума приняла в первом чтении закон о признании цифровой валюты имуществом и ее налогообложении.

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