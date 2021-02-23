Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стоимость биткоина опустилась более чем на 10 процентов
Фото: Pixabay/rubns28

Стоимость биткоина опустилась более чем на 10 процентов

Никита Абрамов

Экономика

Цена на биткоин в ходе торговой сессии снизилась более чем на 10 процентов, достигнув отметки 48,604 тысячи долларов.

Согласно данным на 23 февраля, в 08:44 по московскому времени курс биткоина находился на отметке в 49,736 тысячи долларов, говорится на портале CoinDesk.

Ранее сообщалось, что цена на биткоин обновила исторический максимум, превысив 58 тысяч долларов.

Кроме того, на минувшей неделе Государственная дума приняла в первом чтении закон о признании цифровой валюты имуществом и ее налогообложении.

Читайте также: «Попрощались со всеми деньгами»: как семья москвичей вложилась в биткоин и не прогадала

торгифинансыкриптовалюта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте