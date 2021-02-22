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Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов
Фото: Pixabay / Miloslav Hamřík

Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов

Татьяна Плотникова

Финансы

Курсовая стоимость биткоина преодолела очередную рекордную отметку. В ходе торгов в воскресенье, 21 февраля, курс криптовалюты превысил 58 тысяч долларов.

Во время торговой сессии стоимость биткоина выросла на 1,97 процента, до 58,1 тысячи долларов, и продолжила рост. По состоянию на 00:15 по московскому времени понедельника, 22 февраля, криптовалюта торговалась по 58 252,77 доллара. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Ранее специалисты прокомментировали резкий рост курса биткоина. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев указал, что у данной криптовалюты нет материальной основы, зато имеется зависимость от информационных вбросов, касающихся его дальнейшей судьбы и статуса в целом.

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