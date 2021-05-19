«Сорвать куш на колебаниях»: кто может одним словом обрушить рубль

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За один день биткоин упал примерно на 30 процентов и стал вдвое меньше исторического максимума, который он установил в апреле 2021 года. Пресса утверждает, что криптовалюта резко пошла вниз всего из-за поста в китайской социальной сети. Что обрушило биткоин и может ли кто-то одним словом приказать рублю долго жить, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Как и почему обвалился биткоин?

Девятнадцатого мая торги на криптобирже Binance показали, что за сутки биткоин рухнул почти на треть. К середине дня он подешевел на 30 процентов, достигнув локального минимума в 30 тысяч долларов за монету. Чуть больше месяца назад, 14 апреля, биткоин обновил свой исторический максимум — 64,8 тысячи долларов.

Западные СМИ связали обвал биткоина с действиями китайских финансовых властей: они запретили местным финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами. По информации Financial Times, толчком к падению биткоина стал пост в аккаунте Центрального банка КНР в соцсети WeChat. В сообщении три финансовых регулятора страны объявили о криптовалютном запрете.

По мнению руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова, решение национального регулятора КНР было ожидаемым. Местному Центробанку не нужна на внутреннем рынке конкурирующая криптовалюта, когда есть свой цифровой юань, пояснил эксперт.

— Другими криптовалютами можно пользоваться в зарубежных транзакциях на тамошних биржах, но как средство платежа внутри страны они применяться не могут, — добавил он, уточняя логику китайского регулятора.

Беседуя с «ВМ», ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов добавил, что публикация ЦБ Китая — это повод для крупных игроков настроить мелких так, чтобы посеять панику среди них и «повалить биткоин».

— Только одно дело — валить его за счет своих денег и операций на рынке, и другое — валить при помощи мелких инвесторов, создав среди них паническое настроение. Тут ты и сам денежки не вложил, и можно с этого дела стричь купоны, — указал экономист.

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Почему биткоин так просто сломать?

Биткоин, по словам Масленникова, — очень рискованный спекулятивный актив, за которым не стоит ничего, кроме электроэнергии, которая тратится на добычу драгоценных монет. Поэтому валюта идет то вверх, то вниз — в зависимости от состояния рынка, настроений игроков и курсов других валют, сказал собеседник «ВМ».

— Если инвесторам хочется поиграть, они будут его разгонять. Кто захочет выйти — ради бога, — сказал он.

Колганов также назвал криптовалютный рынок пустышкой, за которым нет реальных активов. Колебания курсов данных валют, по словам эксперта, чуть ли не полностью определяются активностью крупных игроков. Если они начнут массированно сбрасывать биткоин, он обвалится, но, говорит собеседник «ВМ», если начнется массовая скупка валюты, она пойдет вверх.

— Причем это правило действует только для крупных инвесторов: если мелкие начнут массово закупать биткоин, он не поднимется, так как крупные игроки его тут же начнут обваливать. Картина маслом, — отметил Колганов.

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Может кто-то или что-то в России точно так же обвалить рубль?

«Поколебать рубль высказываниями», по мнению Масленникова, вряд ли удастся. Теоретически это возможно, признает специалист, но крайне нежелательно, поскольку речь здесь может идти только о том, что кто-то очень могущественный сознательно вышел на трибуну и сделал провокационное заявление, угрожающее судьбе валюты.

— Это только если первые лица или кто-то из высших кругов заявит: «У нас рубль слишком крепкий! Давайте его ослабим!». Но такое даже в страшном сне вряд ли произойдет, — сказал собеседник «ВМ».

Колганов с этим частично не согласился: рубль может серьезно пострадать от неосторожных слов, считает эксперт. По его мнению, это действительно возможно, разве что масштабы обвала будут скромнее, если сравнивать с тем, как падает биткоин.

— На очень короткий срок и не так глубоко, но падение рубля может произойти. Люди могут раздуть панику и заставить других сбрасывать рубли, но это максимум на 1–3 дня, и обвал будет не на 30 процентов, а на 5–6, — полагает экономист.

Он уточнил, что пикировать валюта может либо в силу объективных внешних причин, либо на фоне чьих-то резонансных высказываний, играющих на настроении «неуверенности в рубле».

— Это уже целенаправленная игра, где кто-то влиятельный (из бизнеса или власти) хочет сорвать куш на колебаниях валюты, — рассказал Колганов. — Еще иногда официальные лица могут ляпнуть, не подумав, но это уже другой случай.

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