«В розовом свете»: сможет ли юань побить доллар

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Народный банк Китая на этой неделе существенно укрепил курс юаня. Он вырос до максимума с июня 2018 года и составил 6,42 за один доллар. Эксперты связывают это с опасениями властей Поднебесной относительно роста инфляции. Между тем китайская экономика является второй в мире после американской и рост курса ее национальной валюты так или иначе отражается на настроениях инвесторов. О том, сможет ли юань в ближайшей перспективе потеснить доллар на мировом рынке и выгоден ли рост его курса России, — в материале «Вечерней Москвы».

Доля доллара снижается

Как считает профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, шансы у китайской валюты «побить» американскую вполне имеются.

— Разговоры о том, что юань может стать ведущей валютой мира ведутся, тем более после того, как темпы роста экономики Китая и ее масштаб стали сопоставимы с американской. Сейчас все, затаив дыхание, ждут, выдержит ли экономика США вертолетные кредиты вначале от Трампа в несколько триллионов долларов, а потом от Байдена. Это огромные деньги при той же товарной массе. Это неизбежно приводит к росту цен в мировой экономике и неизбежно — к инфляции в американской. Отсюда следует то явление, что доля доллара в мировой экономике начинает снижаться. Так что тенденции для доллара не очень хорошие, — говорит экономист.

Китай решает свои проблемы

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников придерживается другого мнения. С его точки зрения, в ближайшие лет десять юань на мировом рынке никому не угрожает. Несмотря на то что это резервная валюта, доля ее в международном платежном обороте колеблется и в разные годы не превышает трех процентов, уточнил специалист.

— Хоть доллар и потерял достаточно много за последние несколько лет и находится на минимуме своих позиций за последние четверть века, он остается ведущей резервной валютой мира. Что касается решения китайского банка по укреплению банка, то это свидетельствует об обеспокоенности финансовых властей Китая ростом инфляции в стране и перегревом кредитного рынка в отдельных сегментах. Это не из-за того, что они хотят ущемить доллар. Они решают свои внутренние проблемы, — придерживается мнения специалист.

Выгодно ли укрепление юаня России?

Здесь эксперты не могут дать однозначного ответа. С одной стороны — да, поскольку это позволит несколько расширить возможности отечественных экспортеров на китайском рынке. Кроме того, и наши власти взяли курс на дедолларизацию.

Вместе с тем есть другая проблема: доля расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией в торговом обороте растет очень слабо, отмечает Никита Масленников.

— Основные расчеты между Россией и Китаем идут в евро. Нам нужно следить за евро. Сейчас евро укрепляется по отношению к доллару. Так что, нам от этого ни холодно, ни жарко, но и в розовом свете все рассматривать тоже не стоит, желая успехов нашему стратегическому партнеру. Там тоже есть свои проблемы, — добавил собеседник «ВМ».

Нужно ли вкладываться в Китай

При этом возникает еще один вопрос: выгодно ли инвестировать в Китай и китайские компании при растущем юане? С точки зрения Юрия Юденкова — да. Однако удастся ли на этом заработать, неизвестно. В качестве примера он привел размещение части резервов Центробанка в юанях, а китайцы провели девальвацию своей валюты.

— Дело в том, что китайцы могут не захотеть, чтобы юань стал ведущей мировой валютой. У них внутренний рынок бесконечен, и пока он не насыщен, пока на нем есть перспективы, они могут индифферентно относиться к внешнему пространству. Когда они насытят внутренний рынок, может начаться их более широкая экспансия. Они уже ее начали, но пока стараются очень мягко отжимать лакомые кусочки. Но если они захотят свое экономическое влияние расширить — у юаня хорошие перспективы, — считает профессор РАНХиГС.

Инвесторы держат руку на пульсе

Никита Масленников констатирует, что в перспективе инвестиции в Китай, если судить по прошлому году, можно считать успешными. Связано это с тем, что, несмотря на резкое падение экономики из-за пандемии коронавируса, КНР также резко начала восстанавливаться. И здесь дело не в национальной валюте, а в общеэкономической ситуации. При этом риски есть и в укреплении юаня.

— Если китайцы будут проводить жесткую внутреннюю денежно-кредитную политику, то им придется переходить на какой-то способ контроля экспорта капиталов. А вот это инвесторам совершенно невыгодно. Сейчас — да, выгодно, запретов нет. В Китай активно инвестируют, но при этом держат руку на пульсе, — констатировал экономист.

Доллар заменит не юань…

Гегемония американской валюты в международном торговом обороте в любом случае не будет вечной, уверены эксперты, опрошенные «ВМ».

По словам Никиты Масленникова, доллар — это бремя, которое тяжело нести самим американцам. Но на данный момент у него просто нет достойного конкурента. Поэтому, скорее всего, в перспективе 10–15 лет мировая финансовая система станет мультивалютной, предполагает эксперт. Однако в ней роль юаня, вероятно, не будет ведущей.

— Существенно потеснят доллар евро, резервные валюты второго эшелона: британский фунт, австралийский и канадский доллары, швейцарский франк, японская иена. Вот пятерка. Их доля в мировом обороте бывает даже выше юаня. Юань в противовес доллару тут не пойдет, скорее всего. А вот повышение веса других валют действительно реально. Но лет через 10 мы в любом случае увидим совершенно другую конфигурацию. Доллар будет занимать не 59 процентов в мировом торговом обороте, а, скорее всего, как евро — в районе 30 процентов. Или даже евро выйдет на первый план. Это будет более равномерное распределение. Проблема в том, что в этом распределении нет рубля, — заключил ведущий эксперт Центра политических технологий.

Появится мировая цифровая валюта

Юрий Юденков также думает, что доллар чему-то уступит свое место. Но это могут быть и не традиционные валюты.

— Сейчас активно развивается блокчейн. Так что, вполне возможно, это будет что-то типа биткоина, но для этого должна измениться технология расчетов, поскольку пока количество переводов за единицу времени ограничено. И вот когда оно будет намного меньшим, чем сейчас, есть вариант, что заменой доллару станет какая-то мировая цифровая валюта, — предположил экономист.

Пока это все перспектива будущего. Тем более на криптовалюты в разных странах пока оказывают давление регуляторы, резюмировал собеседник «ВМ».

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