«Замерли в ожидании»: почему не стоит мечтать о долларе ниже 70 рублей

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Российская валюта может укрепиться по отношению к доллару в мае, если США продолжат вливания свободных денег в свою экономику. Однако серьезного роста курса рубля и уровня ниже 70 за доллар ждать не стоит, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам специалиста, похожие ожидания были еще в прошлом году, когда Дональд Трамп влил в экономику в рамках стимулирующих мер во время пандемии COVID-19 несколько триллионов долларов.

— Все ожидали к концу 2020 года разгона инфляции в Америке. Но этого не получилось, наоборот, рынки поднялись, инфляция не была заметной. Новый президент продолжает вливания средств в американскую экономику, и все теперь замерли в ожидании того, что, несмотря на повышение налогов для богатых, в экономике свободные деньги сыграют на повышение инфляции и на то, что доллар как мировая валютная единица начнет шататься, — объяснил эксперт.

Юденков добавил, что свободные деньги в экономике приводят к увеличению стоимости товаров на мировых рынках и в самих США, поскольку значительная часть торговли происходит в американской валюте. Вместе с тем такие объемы накачки долларами со стороны Соединенных Штатов вызывают чувство неопределенности.

— Соответственно, вы, имея активы в юанях, евро и других валютах, подумаете, стоит ли идти в доллар? Может, лучше остаться при своих активах? Это как раз тот фактор, который играет против доллара и за рубль. Как только доллар начнет шататься — от него начнут отворачиваться. Я считаю, что накачка свободными долларами при увеличении налогов в целом повышает неустойчивость американской экономики, — сказал экономист.

Однако думать о том, что доллар начнет в таких условиях стоить дешевле 70 рублей, профессор РАНХиГС в текущем году не советует. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим американскую валюту на отметках 72–73 рубля. Центробанк, по словам Юденкова, на более сильное укрепление не пойдет. Поскольку для него такой курс рубля вполне выгодный.

Кроме того, против рубля сейчас работают длинные майские выходные, снижающие производство, и то, что Минфин продолжает покупать иностранную валюту. Правда, если российская экономика будет реально расти, у рубля есть все шансы вырасти серьезнее, заключил эксперт.

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