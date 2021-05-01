Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

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Доля доллара в расчетах за российский экспорт впервые опустилась ниже 50 процентов. Это произошло в четвертом квартале прошлого года, пишет Bloomberg. На данную новость обратили внимание читатели болгарского издания «Факти» и предрекли американской валюте скорое обрушение. О том, насколько реалистичен данный сценарий, «Вечерняя Москва» спросила экономиста.

Как считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, постепенное сокращение доллара во внешнеторговом обороте нашей страны в любом случае будет происходить, однако это не приведет к его падению.

— Для этого недостаточно того, чтобы на несколько процентов и даже на десятки процентов сократилась доля доллара во внешнеторговом обороте России. Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, чтобы это повлияло на судьбу доллара, — отметил специалист.

По его словам, для того чтобы у доллара начались серьезные проблемы, тенденция отказа от него должна происходить и со стороны других крупных мировых экономических игроков — Европы, Китая, Индии, Бразилии и так далее.

Между тем есть еще несколько условий, при которых возможно сокращение американской валюты в мировом торговом обороте, пояснил Колганов.

— Первое — евро, но евро потеснил в свое время доллар, и с тех пор их соотношение более-менее стабильное в мировой торговле. Причем доллар занимает большую долю, чем единая европейская валюта. Второе — взаимные расчеты в национальных валютах. И вот с этой стороны доллару действительно может угрожать определенная подвижка, — добавил экономист.

Второй вариант не исключает полного отказа от доллара, объясняет Колганов. Потому что страны в любом случае не смогут полностью перейти на взаиморасчеты в национальных валютах: какие-то товары все равно придется покупать и продавать за доллары. Однако доля американских денег здесь уже не будет доминирующей.

Также вполне возможно, в ближайшем будущем в мире появятся несколько валют, распространенных аналогично нынешним евро и доллару. Ведущий научный сотрудник МГУ не исключает, что в качестве мирового резервного платежного средства укрепит свои позиции китайский юань.

Однако к нему пока особой тяги со стороны инвесторов нет, поскольку есть проблемы со стабильностью, подмечает эксперт. Да и в самой Поднебесной пытаются играть на его понижении, укрепляя свои экспортные позиции. А это многим не нравится, в том числе американцам. Вкладываясь в юань, можно потерять деньги, заключил собеседник «ВМ».

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