Курс золота и нестабильность валют: названы товары, которые могут подорожать

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Согласно данным утренних торгов 30 апреля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, по состоянию на 11:30 по столичному времени, стоимость майских фьючерсов на золото снизилась до отметки 1771 доллара за тройскую унцию.

Накануне цены на драгметалл упали на 0,62 процента до уровня 1772,9 доллара за тройскую унцию. Свое влияние на это оказали данные по внутреннему валовому продукту Соединенных Штатов. Последние показали рост почти на 6,5 процента. Такая статистика объясняется программой стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор продлил ее до середины июня текущего года.

Это сказалось на индексе DXY, отражающем отношение курса доллара к корзине, которая состоит из шести мировых валют. Так, индекс закрепил свои позиции на отметке 90,77 пункта, отмечает «Экономика сегодня».

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев объяснил, что произойдет, если резко поднимется курс доллара и произойдет девальвация рубля.

По его мнению, это может привести к увеличению стоимости импортных товаров, реализуемых на территории России. Это также скажется на росте цен на отечественную продукцию, частично состоящую из иностранных комплектующих или привозного сырья.

— В ближайшее время ценники могут оказаться значительно выше для многих фруктов и овощей. То же самое касается электроники и автомобилей, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, реальные доходы граждан не увеличиваются на протяжении нескольких лет. Основную долю своих денежных средств россияне чаще всего тратят на продукты, отмечает ФАН. Как пояснил эксперт, граждане оставляют в супермаркетах порядка 60-65 процентов своей зарплаты.

Среди причин девальвации рубля экономист отметил низкую конкуренцию компаний-производителей на внутреннем рынке, а также запрет на поставку продовольствия из-за границы.

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