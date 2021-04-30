Экономисты отметили давление на курс рубля из-за геополитики

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс доллара к российской валюте, согласно утренним торгам 30 апреля на Московской бирже, составил 75 рублей за доллар, показав рост на 0,5 процента.

Днем ранее национальная денежная единица потеряла 0,3 процентных пункта, опустившись до уровня в 74,63 рубля за доллар. На данном поведении отечественной валюты сказалось принятие резолюции Европарламентом. Дело в том, что в ней было предложено отключить столицы России от межбанковской платежной системы SWIFT и сделать остановку в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Эти меры собираются ввести в том случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. Вместе с тем, чиновники Евросоюза просят отказаться от импорта российских нефти и газа, заморозить активы олигархов и людей близких к власти. При этом документ носит рекомендательный характер, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем, американские власти заявили, что замораживают выдачу недипломатических виз в посольстве в Москве с 12 мая. При этом пока ведутся переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Однако геополитические риски сохраняются.

При этом уточняется, что повышение ключевой ставки Банком России помогло рублю укрепить свои позиции на уровне 74,2 рубля за доллар в рамках торговой сессии, прошедшей 29 апреля. Тем временем, финансовый аналитик Владимир Левченко считает, что повышение процентных ставок происходит не только в нашей стране.

— Россия в данном случае не является чем-то исключительным. Практически везде процентные ставки на долговом рынке, иными словами номинальные ставки минус инфляция, являются отрицательными, — подчеркнул эксперт.

По его словам, исходя из этого, люди «панически бегут от денег», отмечает «Царьград».

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