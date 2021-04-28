Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара снизился на 19,4 копейки до 74,7 рубля, а евро — на 24,9 копейки до 90,24 рубля. Это следует из данных Московской биржи в среду, 28 апреля.

Во время последней торговой сессии заключили 39 540 сделок с долларом на сумму 166,5 миллиарда рублей. С европейской валютой было заключено 5294 сделки на сумму 24,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

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