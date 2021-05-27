Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара снизился на 8,01 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,44 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 36 500 сделок на сумму 158,88 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 32,18 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,59 рубля. Всего на ЕТС было заключено 5622 сделки на сумму 26,23 миллиарда рублей.

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