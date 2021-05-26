Названы позитивные факторы, сказавшиеся на укреплении курса рубля

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов на столичной бирже, курс доллара снизился на 0,08 процента — до уровня 73,44 рубля за доллар.

Накануне данный показатель немного увеличился — до отметки 73,50 рубля за доллар. Инвесторы продолжают следить за геополитической информацией.

Например, 25 мая Кремль анонсировал дату встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Как известно, она состоится в Женеве 16 июня. Данная информация положительно сказалась на уверенности инвесторов относительно положения рубля. На фоне ожидаемых переговоров геополитическая ситуация вокруг России должна быть спокойной.

Помимо этого, американский лидер прокомментировал нежелание Соединенных Штатов вводить санкции против проекта «Северный поток — 2». По его словам, строительство объекта почти завершено, а введение новых ограничительных мер не остановит его. При этом данные меры могут отрицательно сказаться на отношениях с европейскими странами, отмечает «Экономика сегодня».

При этом нельзя не отметить, что существуют и негативные факторы, которые сказываются на положении отечественной валюты. Речь идет о налоговом периоде, во время которого экспортеры порадовали своей валютной выручкой для уплаты отчислений государству. Дело в том, что он завершается. И это может снизить спрос на валюту в будущем. Помимо этого, существует неопределенность в отношении диалога между лидерами России и Соединенных Штатов.

Тем временем экономист Сергей Суверов считает, что «дыра», образовавшаяся в валютном балансе, не имеет отношения к реальной экономической ситуации. Ранее в Центробанке заявили, что размер этого «пробела» составляет 15 миллиардов долларов.

— Этот дисбаланс (или валютная дыра) появился в связи с двумя причинами. Первая заключается в том, что люди снимали деньги с валютных депозитов, благодаря чему снизились валютные пассивы банков, — объяснил экономист.

По его словам, ставки по валютным депозитам являются слишком низкими и люди переводили их в другие активы, например в недвижимость, отмечает «Царьград». Эксперт также добавил, что финансовые учреждения частично перевели валютные активы в рублевые на фоне низкого курса рубля.

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