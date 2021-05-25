Инвесторы отмечают колебания курса рубля на фоне ожидания новых санкций

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Согласно данным, по состоянию на 11:30 утренних торгов 25 мая на столичной бирже курс доллара снизился на 0,6 процента — до отметки 73,42 рубля за доллар.

Днем ранее он, наоборот, немного увеличился: на 0,21 процента — до уровня 73,47 рубля за доллар. Инвесторы продолжают следить за геополитической информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение российской валюты.

Так, участники рынка валют ожидают встречи, которая, вероятно, состоится между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из США Джо Байденом. По сообщениям пресс-службы Кремля, в скором времени будет объявлена дата ожидаемых переговоров.

Накануне в Женеве прошла встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника американского лидера по нацбезопасности Джейкоба Салливана. Состоявшийся разговор стал еще одним положительным факторов, который увеличил шанс потенциальной встречи глав двух государств.

Помимо этого, сдерживающий эффект на рубль оказывает опасение введения новых санкций. Главы стран ЕС собираются провести собрание, во время которого будет рассмотрена возможность введения новых ограничительных мер в отношении Белоруссии и России на фоне инцидента с самолетом Ryanair, вынужденным сделать посадку в аэропорту Минска, отмечает «Экономика сегодня».

Кроме геополитической информации, на укреплении национальной валюты сказывается налоговый период, действующий в стране. Это означает, что экспортеры продают свою валютную выручку, образуя высокий спрос на отечественную валюту.

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