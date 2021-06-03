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Международные резервы РФ выросли до нового исторического максимума
Фото: moscow-live

Международные резервы РФ выросли до нового исторического максимума

Анастасия Волоснова

Экономика

Международные резервы России увеличились до 605,9 миллиарда долларов, побив исторический максимум. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Предыдущий рекорд на 600,9 миллиарда долларов был зафиксирован 21 мая. Отмечается, что в период с 21 по 28 мая международные резервы выросли на 0,8 процента, или на пять миллиардов долларов.

Причиной роста в ЦБ считают положительную переоценку и поступления от размещения облигаций.

Международными резервами России являются иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупные российские компании намерены перейти на расчеты по технологии блокчейн.

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