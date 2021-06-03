Крупные российские компании намерены перейти на расчеты по технологии блокчейн

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

В рамках Международного экономического форума, проходящего с 2 по 5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге, Газпром нефть, ВТБ и «Аэрофлот» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами.

Компании договорились совместно развивать систему моментальных расчетов за авиатопливо на базе технологии блокчейн. Газпром нефть уже использует собственную блокчейн-платформу Smart Fuel* (Умное топливо) в нескольких российских аэропортах. Она сокращает время проведения транзакций с нескольких дней до нескольких секунд.Система показала свою высокую эффективность и была зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— Наша компания первой в мире применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов, — рассказал председатель правления Газпром нефти Александр Дюков.

— Наша программа Smart Fuel позволила повысить уровень финансовой безопасности оплаты топлива, сократить время взаиморасчетов с нескольких дней до 15 секунд. В партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса.

— Трансформация традиционных банковских моделей взаиморасчетов обусловлена молниеносным развитием цифровой сферы, которая стала неотъемлемой частью современной экономики всего мира. Банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов, — отметил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

— Яркий пример — создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам — Газпром нефти и «Аэрофлоту» — сэкономить время и денежные средства.

— Группа «Аэрофлот» последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес-процессами, взаиморасчетами, — подчеркнул генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. — Участие в разработке цифровых инновационных продуктов, демонстрирующих эффективность, — это инвестиция в будущее.