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Песков заявил, что колебание цен в России происходит в силу конъюнктурных факторов
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Песков заявил, что колебание цен в России происходит в силу конъюнктурных факторов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Колебания цен происходят в силу конъюнктурных факторов, правительство России работает над этим вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 июня.

— Да, это происходит, и в силу различных конъюнктурных факторов на рынке, в силу регулирования, рыночного регулирования и так далее, все-таки все эти процессы находятся под контролем правительства. Это очень такой скрупулезный процесс, — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что на эту ситуацию «нельзя закрывать глаза», но отметил, что руководству страны все же удалось организовать проход через сложный пандемийный год в сфере экономики. Дмитрий Песков добавил, что не всем странам удалось настолько минимизировать негативные последствия от мирового кризиса.

Пресс-секретарь президента также отметил, что нельзя игнорировать успехи правительства и руководства страны в выполнении программ развития самых разных отраслей, сообщает РИА Новости.

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