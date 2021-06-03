В Кремле назвали чудовищной ситуацию с кражей денег у ветерана, знакомого с Путиным

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В Кремле прокомментировали ситуацию с кражей у ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, полиция работает над этим делом.

— Чудовищная ситуация, и мы знаем, что полиция работает. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут, — сказал представитель Кремля.

Василий Гаврилович Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время прошедшего в столице парада Победы 9 мая ветеран сидел рядом с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД России сообщили, что на домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил ветерана снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под контроль.

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