Путин планирует следить за матчами сборной России на Евро-2020

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин будет следить за матчами сборной России на Евро-2020. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, за матчами турнира, помимо главы государства, будет следить вся страна.

— И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом — за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы, — сказал он журналистам.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить в одиннадцати европейских городах в течение месяца — с 11 июня по 11 июля.

В рамках группового этапа российская национальная команда встретится на футбольном поле со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на Евро-2020.

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