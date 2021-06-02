Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко заявил, что необязательно вакцинироваться для посещения ЧЕ-2020 по футболу
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мурашко заявил, что необязательно вакцинироваться для посещения ЧЕ-2020 по футболу

Анастасия Волоснова

Здоровье

Болельщикам необязательно вакцинироваться от COVID-19 для посещения чемпионата Европы по футболу в России. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 2 июня.

Он уточнил, что власти лишь рекомендуют сделать прививку от коронавируса перед посещением игр.

— Вакцинация не является обязательной для посещения матчей, это рекомендация, — приводит ТАСС слова Мурашко.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Напомним, 12 июня Россия сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге, а 16 июня — против Финляндии в Санкт-Петербурге. В Копенгагене 21 июня Россия встретится с Данией.

Ранее Мурашко сообщал, что более 70 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в российских стационарах.

Читайте также: Первым компонентом от COVID-19 привились около 18 миллионов россиян

вакцинациякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте