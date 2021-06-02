Мурашко заявил, что необязательно вакцинироваться для посещения ЧЕ-2020 по футболу
Болельщикам необязательно вакцинироваться от COVID-19 для посещения чемпионата Европы по футболу в России. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 2 июня.
Он уточнил, что власти лишь рекомендуют сделать прививку от коронавируса перед посещением игр.
— Вакцинация не является обязательной для посещения матчей, это рекомендация, — приводит ТАСС слова Мурашко.
Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Напомним, 12 июня Россия сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге, а 16 июня — против Финляндии в Санкт-Петербурге. В Копенгагене 21 июня Россия встретится с Данией.
Ранее Мурашко сообщал, что более 70 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в российских стационарах.
Читайте также: Первым компонентом от COVID-19 привились около 18 миллионов россиян