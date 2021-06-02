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Более 70 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в российских стационарах
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 70 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в российских стационарах

Полина Долганова

Здоровье

Свыше 70 тысяч заболевших коронавирусом российских пациентов на данный момент проходят лечение в стационарах. Об этом в среду, 2 июня, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что полторы тысячи заболевших пребывают в реанимациях.

— На сегодняшний день 270 тысяч человек болеют коронавирусом, более 70 тысяч находятся в стационарах, — добавил министр на одной из площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мурашко также рассказал, что эффективность российского препарата «Спутник V», разработанного НИЦЭМ имени Гамалеи, составляет сегодня более 96 процентов, пишет РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России привились около 18 миллионов граждан.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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