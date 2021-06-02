Владимир Ефимов рассказал о поддержке столицы в пандемию после ее высокой оценки EY

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

С начала пандемии для поддержки бизнеса в Москве приняли пять пакетов мер на почти 90 миллиардов рублей, которые были направлены в порядка 57,6 тысячи организаций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, в исследовании международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира» сообщили, что стратегия гибкого подхода в Москве при введении ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции позволила сдержать экономический спад, а также показатель безработицы на минимальном уровне.

Как уточняла партнер EY Ольга Архангельская, снижение экономики в Москве оценивается всего в четыре процента (меньше лишь в Нью-Йорке и Стокгольме), а показатель безработицы составил всего один процент — это самый низкий уровень среди всех рассмотренных городов.

Владимир Ефимов подчеркнул, что столичные власти приняли меры поддержки, которые позволили в период пандемии коронавируса сохранить экономику, инвестиционную и деловую активность Москвы.

— В настоящий момент мы видим, что экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются: общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37 процентов, — отметил Владимир Ефимов.

По его словам, зарегистрированное число безработных в службе занятости столицы уменьшилось на 45,8 процента с начала 2021 года.

В свою очередь, в исследовании EY сообщалось, что эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики позволили своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры.

Ранее сообщалось, что Москва заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий властей во время пандемии COVID-19 по версии Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

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