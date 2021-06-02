Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов в пандемию

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Стратегия гибкого подхода в Москве при введении ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции позволила сдержать экономический спад и безработицы. Об этом говорится в исследовании международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира».

Авторы доклада оценили последствия ограничительных мер в крупнейших городах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве. Согласно исследованию, эти меры помогли сдержать уровень заболеваемости коронавирусом на относительно низком уровне, однако во многих случаях негативно сказались на состоянии экономики.

Валовый региональный продукт в рассматриваемых городах сократился в среднем на семь процентов, тогда как безработица выросла до шести процентов. При этом Москве одной из немногих удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов, говорится в докладе.

Эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики позволило своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры.

Как отметила партнер EY Ольга Архангельская, в итоге снижение экономики в Москве оценивается всего в четыре процента (меньше лишь в Нью-Йорке и Стокгольме), а показатель безработицы составил всего один процента — это самый низкий уровень среди всех рассмотренных городов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий властей во время пандемии COVID-19 по версии Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

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