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Москва стала второй в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва стала второй в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией

Виктория Родимкина

Город

Москва заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий властей во время пандемии COVID-19. Рейтинг был составлен специалистами Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, среди которых наличие в городе развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса.

Так, Москва заняла второе место в рейтинге после Сингапура. Эксперты ВШЭ охватили данные с февраля прошлого года по май 2021 года. Они сделали выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 миллионов человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в столице с начала пандемии было принято пять пакетов мер поддержки бизнеса, на эти цели власти потратили около 90 миллиардов рублей.

— Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность, — сказал заммэра.

При этом в исследовании говорится, что Москва стала первой по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых городов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Звягин, ответственный секретарь Научно-технического совета ТПП РФ, департамент проектной и инвестиционной деятельности:

— Безусловно, пандемия и связанные с ней ограничения отразились на экономике города. В бюджете Москвы доля малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет более20 процентов, из которых практически пятую часть поступлений обеспечивают предприятия сферы торговли и услуг. Предпринятые правительством Москвы меры поддержки бизнеса в период острой фазы ограничительных мер позволили избежать максимально неблагоприятных сценариев, связанных с массовым закрытием предприятий и ликвидацией рабочих мест. Немалую роль в поддержке и восстановлении экономической активности в Москве сыграл определенный запас прочности городского бюджета, социальная ответственность бизнеса и переход на ведение предпринимательской деятельности в онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что около 500 миллиардов рублей поддержки получил бизнес в Москве в пандемию COVID-19.

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