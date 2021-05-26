Около 500 миллиардов рублей поддержки получил бизнес в Москве в пандемию COVID-19

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Бизнес в Москве получил около 500 миллиардов рублей поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 мая.

— Объем поддержки бизнеса в городе Москве составил порядка 500 миллиардов рублей. Нам удалось сохранить положительную динамику таких важных показателей, как объем инвестиций в основной капитал, по итогам прошлого года мы получили рост, по предварительным данным, 1,7 процента в реальном выражении, — рассказал заммэра.

Кроме того, доходы населения смогли вырасти несмотря на приостановку многих отраслей экономики, добавил Ефимов. На протяжении 2019-2020 годов объем строительства жилья в Москве оставался на рекордном уровне — около пяти миллионов квадратных метров, приводит слова заместителя мэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию.

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