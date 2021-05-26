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Власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию

Анастасия Волоснова

Город

В период пандемии коронавируса в Москве начали усиленно развиваться цифровые технологии, которые помогли москвичам адаптироваться к новым условиям жизни. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, в столице вводились платформы для дистанционной работы и учебы. Кроме того, были разработаны системы телемедицины и искусственного интеллекта, которые стали достоянием столицы.

— Уверен, что эта платформа инструментальная, которая была наработана, платформа организационная — она сделала нас, в целом, еще сильнее и более готовыми к любым подобного рода, не дай бог, явлениям в будущем, — отметил Эдуард Лысенко.

Уточняется, что в период пандемии цифровые технологии оперативно развивали для новой формы системы здравоохранения и для адаптации москвичей к локдауну.

Эдуард Лысенко отметил, что столичное правительство усиливает и укрепляет систему управления во все периоды, пишет Интерфакс.

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