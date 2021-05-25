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Сергей Собянин рассказал, как используются инновации других стран в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал, как используются инновации других стран в Москве

Кирилл Николаев

Город

Инновационные технологии, реализуемые другими странами, активно используются в столице. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на онлайн-форуме Smart Cities Moscow.

— Мы стараемся как можно больше опыт других стран «переламывать» через нашу реальность, действительность и применять в жизни города, — цитирует Сергея Собянин агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в настоящее время Москва является в целом инновационным кластером. Тысячи людей занимаются инновациями в этой области, а информационными технологиями — десятки технопарков. Также Сергей Собянин напомнил, что столица прошла сертификацию, соответствующую высоким показателям качества жизни и оказания городских услуг.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект используют во всех сферах городского хозяйства столицы. По его словам, современные цифровые сервисы не могут развиваться без искусственного интеллекта и других новейших технологий.

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