Сергей Собянин: Искусственный интеллект применяют в городском хозяйстве Москвы

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Искусственный интеллект используют во всех сферах городского хозяйства Москвы. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Smart Cities.

По его словам, современные цифровые сервисы не могут развиваться без искусственного интеллекта и других новейших технологий.

— На самом деле, в Москве искусственный интеллект применяется не в какой-то эксклюзивной отрасли, а массово во всех отраслях городского хозяйства — здравоохранении, ЖКХ, транспорте, экономике, безопасности, строительстве, — приводит РИА Новости слова главы города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке.

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