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Сергей Собянин открыл выставку «Московская реновация: шаг в будущее»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин открыл выставку «Московская реновация: шаг в будущее»

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин открыли в здании нижней палаты парламента выставку «Московская реновация: шаг в будущее». Мероприятие проводится в Госдуме на протяжении недели с 24 мая.

По словам мэра столицы, в рамках программы реновации москвичи могут голосовать за или против переселения онлайн, на очных собраниях или в МФЦ.

— Пока на этом этапе необходимо реализовать тот гигантский объем, который уже заложен в программу. Программа беспрецедентная с точки зрения реализации социальных гарантий: мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно. Более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья, — отметил Сергей Собянин.

Он уточнил, что от жителей столицы поступило порядка 500 тысяч предложений, большая часть которых была учтена. Глава города добавил, что в столице уже были случаи, когда все жители дома готовы были переселяться в новостройки без судебных исков. Глава города подчеркнул, что действия граждан свидетельствуют о качестве квартир.

В свою очередь Вячеслав Володин поблагодарил Сергея Собянина за создание и развитие программы реновации. Политик обратил внимание на масштаб программы и напомнил, что в новое жилье должны переехать порядка миллиона человек.

— Проблема со старым жильем есть по всей стране. Конечно, такой подход, как в столице нашей Родины, может быть актуален в наших российских регионах. Мы сегодня изучаем, занимаясь анализом правоприменительной практики, как реновация сработала, — добавил Володин.

Посетители выставки о программе реновации могут познакомиться с материалами о законодательной работе, положившей начало программе реновации, архитектурно-планировочными решениями новых домов, вариантами отделки и благоустройства прилегающих территорий. В мероприятии примут участие лидеры парламентских фракций и председатели профильных думских комитетов.

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жильереновацияСергей Собянин
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