Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству двух улиц в историческом центре столицы. Об этом глава города написал в своем блоге в понедельник, 24 мая.
Речь идет об улучшении инфраструктуры двух территорий — улицы Дмитровский переулок и местности рядом с центром «Моя работа» на Шаболовке, дом 48.
Дмитровский переулок — небольшая улица, соединяющая Большую Дмитровку и Петровку. По словам мэра, попадая на эту улицу, москвичи будто переносятся на несколько лет назад — совершать по ней прогулки сейчас некомфортно. По этой причине уже разработан план благоустройства этого переулка: будет увеличена ширина тротуаров, появятся фонари в историческом стиле, навесные кабели уберут под землю.
— На проезжей части сделают «карманы», что увеличит количество парковочных мест. Из них три места будут оснащены зарядными устройствами для электромобилей. Для тех, кто предпочитает велосипед, установят пять велопарковок, — написал глава города.
Также Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на Шаболовке. Здесь приведут в порядок территорию рядом с центром «Моя работа», который пользуется популярностью у жителей. Здание центра уже отремонтировали в прошлом году, теперь будут улучшать инфраструктуру вокруг него.
— В рамках проекта будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Исчезнет паутина проводов — воздушные кабельные линии уберут под землю. Освещать пространство будут восемь энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом, — рассказал мэр.
Также проведут озеленение указанной территории: будет посажен газон и кустарники. Кроме того, недалеко от здания центра возведут летний павильон, в нем можно будет проводить презентации.
Оба проекта благоустройства планируется завершить до конца 2021 года.
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