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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Дмитровский переулок Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству двух улиц в историческом центре столицы. Об этом глава города написал в своем блоге в понедельник, 24 мая.

Речь идет об улучшении инфраструктуры двух территорий — улицы Дмитровский переулок и местности рядом с центром «Моя работа» на Шаболовке, дом 48.

Дмитровский переулок — небольшая улица, соединяющая Большую Дмитровку и Петровку. По словам мэра, попадая на эту улицу, москвичи будто переносятся на несколько лет назад — совершать по ней прогулки сейчас некомфортно. По этой причине уже разработан план благоустройства этого переулка: будет увеличена ширина тротуаров, появятся фонари в историческом стиле, навесные кабели уберут под землю.

— На проезжей части сделают «карманы», что увеличит количество парко­воч­ных мест. Из них три места будут оснащены зарядными устройствами для электро­мобилей. Для тех, кто предпочитает велосипед, установят пять велопарковок, — написал глава города.

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на ШаболовкеФото: sobyanin.ru

Также Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на Шаболовке. Здесь приведут в порядок территорию рядом с центром «Моя работа», который пользуется популярностью у жителей. Здание центра уже отремонтировали в прошлом году, теперь будут улучшать инфраструктуру вокруг него.

— В рамках проекта будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Исчезнет паутина проводов — воздушные кабельные линии уберут под землю. Освещать пространство будут восемь энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом, — рассказал мэр.

Также проведут озеленение указанной территории: будет посажен газон и кустарники. Кроме того, недалеко от здания центра возведут летний павильон, в нем можно будет проводить презентации.

Оба проекта благоустройства планируется завершить до конца 2021 года.

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благоустройствоМоскваСергей Собянин
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