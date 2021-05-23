Сергей Собянин предложил москвичам заниматься спортом на свежем воздухе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о воркаут-площадках в столице, а также предложил москвичам заниматься спортом на открытом воздухе. Об этом в воскресенье, 23 мая, глава города написал на своей странице в Instagram.

По словам мэра, в теплое время года особенно приятно проводить тренировки на улице. Для этих целей во многих парках и дворах столицы построили специальные площадки с тренажерами и другим спортивным инвентарем.

— Там есть и турники, и брусья, и тренажеры для любого возраста и уровня физподготовки. Приходите, занимайтесь с удовольствием, — написал Сергей Собянин.

Ранее глава столицы рассказал, что число поездок на велопрокатном транспорте города на этой неделе достигло миллиона.

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