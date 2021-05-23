Миллион поездок на прокатных велосипедах совершили москвичи с начала сезона
Число поездок на велопрокатном транспорте столицы на этой неделе достигло миллиона. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram.
Глава города напомнил, что сезон велопроката стартовал в городе только 6 апреля, однако двухколесный транспорт успел упрочнить позиции. Также он добавил, что с 2013 года московская сеть велопроката выросла в десять раз. В столице работают почти 700 станций.
— Вообще, это один из трендов во многих мегаполисах мира. Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, полезны для экологии и здоровья, — написал Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что новые велополосы появятся в центре и еще четырех районах столицы.
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