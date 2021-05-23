Новые велополосы появятся в центре и еще четырех районах столицы

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Временные велополосы начали возвращаться на московские улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что первый участок длиной 1,1 километра открывается на Лесной улице. Также в 2021 году ожидается появление велополос в Академическом районе, в Люблине-Марьине, в Отрадном и Строгине.

Уточняется, что инфраструктура будет временной. Зоны для велосипедистов будут выделены оранжевой красной, а на тротуарах появятся специальные знаки.

В департаменте отметили, что в прошлом году активность велосипедистов на Лесной улице увеличилась на 57 процентов. Всего временными велополосами горожане воспользовались 300 тысяч раз.

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