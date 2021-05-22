Граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поезд, оформленный в стиле граффити, будет курсировать по Замоскворецкой линии метро до середины сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в субботу, 22 мая.

— Мы сегодня запускаем в метро, наверное, один из самых необычных поездов, которые были подготовлены и приведены, так сказать, в форму искусства нашими друзьями и партнерами из группы художников, которые профессионально занимаются граффити. Это такой первый поезд в России, поезд метро, который посвящен современному искусству, — рассказал руководитель ведомства.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ликсутов отметил, что реакция горожан позволит понять, будут ли подобные поезда и дальше появляться в метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее департамент транспорта назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час.

Читайте также: Жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт»