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Граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября

Иван Юминов

Город

Поезд, оформленный в стиле граффити, будет курсировать по Замоскворецкой линии метро до середины сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в субботу, 22 мая.

— Мы сегодня запускаем в метро, наверное, один из самых необычных поездов, которые были подготовлены и приведены, так сказать, в форму искусства нашими друзьями и партнерами из группы художников, которые профессионально занимаются граффити. Это такой первый поезд в России, поезд метро, который посвящен современному искусству, — рассказал руководитель ведомства.

Граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентябряФото: Александр Авилов / АГН Москва

Ликсутов отметил, что реакция горожан позволит понять, будут ли подобные поезда и дальше появляться в метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее департамент транспорта назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час.

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