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Жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт»

Кирилл Николаев

Город

Пользователи приложения «Московский транспорт» смогут взять в аренду велосипед. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале cтоличного департамента транспорта.

Также москвичи смогут купить абонемент на сутки, месяц или целый сезон и построить мультимодальные маршруты с использованием велосипеда. С помощью приложения пользователи имеют возможность проверить наличие свободных велосипедов и стоек на станциях проката, а также посмотреть историю поездок в профиле.

Ранее сообщалось, что за месяц работы велопроката жители столицы совершили 525 тысяч поездок.

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