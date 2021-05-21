Жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт»
Пользователи приложения «Московский транспорт» смогут взять в аренду велосипед. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале cтоличного департамента транспорта.
Также москвичи смогут купить абонемент на сутки, месяц или целый сезон и построить мультимодальные маршруты с использованием велосипеда. С помощью приложения пользователи имеют возможность проверить наличие свободных велосипедов и стоек на станциях проката, а также посмотреть историю поездок в профиле.
Ранее сообщалось, что за месяц работы велопроката жители столицы совершили 525 тысяч поездок.
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