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Москвичи воспользовались велопрокатом свыше 520 тысяч раз за месяц
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичи воспользовались велопрокатом свыше 520 тысяч раз за месяц

Юлия Павлушова

Город

Жители столицы за месяц работы велопроката совершили 525 тысяч поездок. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что до конца нынешнего года систему велопроката города улучшат. В разных районах появится еще тысяча новых велосипедов, причем половина из них — электрические.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, в столице обустроят свыше 1,3 тысячи новых велопарковок. Их разместят у бизнес-центров, поликлиник, библиотек и МФЦ.

Ранее сообщалось, что москвичи за месяц совершили свыше 500 тысяч поездок на электросамокатах.

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Департамент транспорта Москвывелосипедпрокат
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